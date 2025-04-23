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Первый тренер Головина рассказал о проблемах с футболом на родине игрока «Монако»

Первый тренер Головина рассказал о проблемах с футболом на родине игрока «Монако»
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Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов рассказал о проблемах с футболом на родине игрока французского клуба.

— Чего не хватает для футбола в Калтане?
— От манежа бы никто не отказался. Сделали небольшой физкультурно-оздоровительный комплекс, но там не стандартная поляна. Хотя бы есть где проводить соревнования по мини-футболу зимой. А на полях зимой мы не занимаемся. Зал, конечно, это совсем другое.

— То есть проблемы есть?
— Они никуда и не исчезали. Даже если пропадают, то потом снова появляются. Надо их решать по мере поступления, а когда не решаешь, они накапливаются и становятся острее.

— Большой команды тоже не хватает?
— У нас нет большой команды мастеров. Дети бы стремились туда попасть. И не только у нас, в Кемеровской области достаточно детей занимаются. Они бы оставались на родине, играли в профессиональный футбол. А сейчас кого заметят, пригласят, тот и играет. Свои команды у нас были, но они исчезли — в Новокузнецке, Прокопьевске, Междуреченске и в Кемерове. Сейчас остался только мини-футбол.

— А после Александра кто-то уезжал в большие команды? Или таких не осталось?
— Ну почему? Мои воспитанники играют в мини-футбол, в больших командах — во Второй лиге. Так, помаленечку, — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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