Первый тренер Головина рассказал о проблемах с футболом на родине игрока «Монако»

Первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Плясунов рассказал о проблемах с футболом на родине игрока французского клуба.

— Чего не хватает для футбола в Калтане?

— От манежа бы никто не отказался. Сделали небольшой физкультурно-оздоровительный комплекс, но там не стандартная поляна. Хотя бы есть где проводить соревнования по мини-футболу зимой. А на полях зимой мы не занимаемся. Зал, конечно, это совсем другое.

— То есть проблемы есть?

— Они никуда и не исчезали. Даже если пропадают, то потом снова появляются. Надо их решать по мере поступления, а когда не решаешь, они накапливаются и становятся острее.

— Большой команды тоже не хватает?

— У нас нет большой команды мастеров. Дети бы стремились туда попасть. И не только у нас, в Кемеровской области достаточно детей занимаются. Они бы оставались на родине, играли в профессиональный футбол. А сейчас кого заметят, пригласят, тот и играет. Свои команды у нас были, но они исчезли — в Новокузнецке, Прокопьевске, Междуреченске и в Кемерове. Сейчас остался только мини-футбол.

— А после Александра кто-то уезжал в большие команды? Или таких не осталось?

— Ну почему? Мои воспитанники играют в мини-футбол, в больших командах — во Второй лиге. Так, помаленечку, — сказал Плясунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.