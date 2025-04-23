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Александр Головин назвал клуб, который, по его мнению, выиграет РПЛ в этом сезоне

Александр Головин назвал клуб, который, по его мнению, выиграет РПЛ в этом сезоне
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился прогнозом на чемпионскую гонку РПЛ. Он считает, что титул в этом сезоне выиграет «Зенит».

— Матчи РПЛ смотришь?
— Обзоры – постоянно. Сами матчи не получается. Мне сложно судить, кто в порядке по игре. Я бы хотел выразить симпатию тем командам, кто играет в пас, низом, в футбол. Знаю, что три команды претендуют на титул. Думаю, в конце концов «Зенит» снова выиграет чемпионат, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, сейчас в РПЛ лидирует «Краснодар», который опережает «Зенит» на два очка.

Таблица РПЛ
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