Даниэл Карвальо: однажды я был настолько пьяным, что бросился в снег зимой

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о тусовках в России.

«Однажды я был настолько пьяным, что бросился в снег зимой. Ещё помню историю, как мы собирались вылетать на предсезонный сбор с Осмаром Феррейрой. Перед этим мы поехали на тусовку, и нам нужно было заехать в квартиру за вещами, а потом уже отправиться в расположение клуба. Мы взяли машину, на которой я столкнулся с автобусом, а с другой стороны был фонарный столб. Мне пришлось вылезать через багажник. В итоге за нами приехал микроавтобус клуба. Это единственное плохое, что я натворил.

Вагнер и Жо любили тусовки, а я был против многих вещей и был самым душным в этой компании. Я никогда не терял голову. Относился к деньгам бережно. Вагнер и Жо были полной противоположностью, им нравилось тратить, а я был святым. Кстати, до прихода Рамона с Жо было всё хорошо. Рамон обожал тусовки, а Жо подружился с ним. Когда Жо пришёл в ЦСКА, он не пил, а первый алкогольный напиток он выпил в России», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.