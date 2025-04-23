Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниэл Карвальо: однажды я был настолько пьяным, что бросился в снег зимой

Даниэл Карвальо: однажды я был настолько пьяным, что бросился в снег зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о тусовках в России.

«Однажды я был настолько пьяным, что бросился в снег зимой. Ещё помню историю, как мы собирались вылетать на предсезонный сбор с Осмаром Феррейрой. Перед этим мы поехали на тусовку, и нам нужно было заехать в квартиру за вещами, а потом уже отправиться в расположение клуба. Мы взяли машину, на которой я столкнулся с автобусом, а с другой стороны был фонарный столб. Мне пришлось вылезать через багажник. В итоге за нами приехал микроавтобус клуба. Это единственное плохое, что я натворил.

Вагнер и Жо любили тусовки, а я был против многих вещей и был самым душным в этой компании. Я никогда не терял голову. Относился к деньгам бережно. Вагнер и Жо были полной противоположностью, им нравилось тратить, а я был святым. Кстати, до прихода Рамона с Жо было всё хорошо. Рамон обожал тусовки, а Жо подружился с ним. Когда Жо пришёл в ЦСКА, он не пил, а первый алкогольный напиток он выпил в России», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

Материалы по теме
Акинфеев — главный «динозавр» ЦСКА. А кто дольше всего играет за другие клубы РПЛ?
Акинфеев — главный «динозавр» ЦСКА. А кто дольше всего играет за другие клубы РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android