«Беру с собой всю семью». Карвальо — о поездке на гала-матч ЦСКА в Москву

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о подготовке к гала-матчу, посвящённому 20-летию победы клуба в Кубке УЕФА. Игра пройдёт 18 мая в Москве.

«Я уже начал готовиться к гала-матчу. Тренируюсь, чтобы приехать в хорошей форме. Будет замечательно поучаствовать в таком событии. В той команде все любили друг друга, и это позволило достичь успеха в тот момент. Среди моих одноклубников не было тщеславия — та команда и тусила, и играла.

Представляете, что они устроят сейчас, когда будут праздновать титул спустя 20 лет? Я связывался только с Феррейрой. Возможно, мы полетим вместе. Дуду тоже прилетит с дочкой. Я очень жду этой поездки, потому что беру с собой всю свою семью. Только мама знает о моих успехах в России, но я хочу, чтобы об этом знали и дети», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.