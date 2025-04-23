Ифет Джоковац: «Акрон» дошёл бы до 1/8 финала Лиги конференций

Полузащитник «Акрона» Ифет Джоковац считает, что тольяттинская команда смогла бы преодолеть общий этап Лиги конференций, если бы российские клубы участвовали в еврокубках.

– Как бы выступил «Акрон» в Лиге конференций, окажись он на месте ТСЦ?

– Очень многое зависит от того, с какими командами ты играешь в общем этапе. Я уверен, что мы смогли бы пройти общий этап и выйти в 1/8 финала Лиги конференций. А дальше уже всё зависит от твоего соперника, — приводит слова Джоковаца Metaratings.

Ифет присоединился к «Акрону» из клуба «Бачка Топола» в зимнее трансферное окно. По состоянию на сегодняшний день босниец провёл четыре матча за тольяттинскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. Действующий контракт 27-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джоковаца в € 3 млн.