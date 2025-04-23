Карвальо: у меня было много всего из ЦСКА, но в мой дом проникли грабители и всё украли

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о краже футболок и трофеев из его дома.

«У меня было много всего из ЦСКА, но в мой дом проникли грабители и всё забрали. У меня были футболки в рамках, но они разбили их и унесли, ничего не осталось. Это произошло достаточно давно, все мои трофеи — всё украли. Единственное, что у меня осталось – награда лучшему игроку финала Кубка УЕФА, которую я передал в клуб из-за риска повторной кражи», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России (2005, 2006).