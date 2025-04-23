Александр Головин рассказал, к чему до сих пор не привык в Монако

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, к чему до сих пор не привык в жизни в Монако.

— К чему до сих пор не привык в Монако?

— Мне до сих пор странно, что здесь в ресторанах не работает кухня с 14 до 19. Если ты пришёл в ресторан после 14, то не можешь сделать заказ — только выпить. Странно, но такие здесь устои, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин находится в «Монако» с лета 2018 года, когда он подписал контракт после перехода из ЦСКА. За время карьеры во Франции российский футболист принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.