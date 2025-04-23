Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран: по-человечески хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России

Сергей Юран: по-человечески хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран заявил, что хотел бы видеть «Краснодар» чемпионом России. Чёрно-зелёные после 25 туров лидируют в чемпионате России, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.

«Краснодар» лидировал и в прошлом сезоне. Команда имела все шансы стать чемпионом, но в концовке чего-то не хватает. После сезона я всегда анализировал: что получалось или не получалось, проводил работу над ошибками. Надеюсь, это тоже было в «Краснодаре». По-человечески хочется, чтобы они стали чемпионами России. Клуб заслуживает этого во всех отношениях. Галицкий потратил много финансов на инфраструктуру.

Но, на мой взгляд, в таких ситуациях больше опыта у «Зенита». Сейчас на первый план выйдет психология — насколько тренерский штаб сумеет довести команду до чемпионства. Впереди будут игры с более слабыми командами — это самые опасные матчи. На игры с ЦСКА, «Динамо» или «Спартаком» игроков не нужно много настраивать. Кто пройдёт эти матчи более уверенно и не потеряет очки, тот и будет чемпионом», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Главный тренер «Динамо» Личка: последний матч сезона играем с «Краснодаром» — будет жара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android