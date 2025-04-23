Сергей Юран: по-человечески хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран заявил, что хотел бы видеть «Краснодар» чемпионом России. Чёрно-зелёные после 25 туров лидируют в чемпионате России, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.

«Краснодар» лидировал и в прошлом сезоне. Команда имела все шансы стать чемпионом, но в концовке чего-то не хватает. После сезона я всегда анализировал: что получалось или не получалось, проводил работу над ошибками. Надеюсь, это тоже было в «Краснодаре». По-человечески хочется, чтобы они стали чемпионами России. Клуб заслуживает этого во всех отношениях. Галицкий потратил много финансов на инфраструктуру.

Но, на мой взгляд, в таких ситуациях больше опыта у «Зенита». Сейчас на первый план выйдет психология — насколько тренерский штаб сумеет довести команду до чемпионства. Впереди будут игры с более слабыми командами — это самые опасные матчи. На игры с ЦСКА, «Динамо» или «Спартаком» игроков не нужно много настраивать. Кто пройдёт эти матчи более уверенно и не потеряет очки, тот и будет чемпионом», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.