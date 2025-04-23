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Илья Вахания: из-за усов меня называют Фредди, в честь Меркьюри

Илья Вахания: из-за усов меня называют Фредди, в честь Меркьюри
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Защитник «Ростова» и сборной России по футболу Илья Вахания рассказал, как в команде Джонатана Альбы отреагировали на то, что он отрастил усы.

— Над вами Дзюба как-то шутил?
— Усы ему мои очень понравились. Что-то конкретное не вспомню, но постоянно какие-то подколы на эту тему были (улыбается).

— В «Ростове» команда как отреагировала, когда на сборах появились в новом облике?
— С тех пор называют меня Фредди. В честь Фредди Меркьюри. Увидели с ним сходство, — приводит слова Вахании «Известия».

Ростов после 25 туров Российской Премьер-Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (55 очков). Вахания в нынешнем сезоне провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт четыре результативные передачи. Действующий контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

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