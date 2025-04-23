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Юран: ситуаций, как в «Химках» не должно быть, это бьёт по имиджу российского футбола

Юран: ситуаций, как в «Химках» не должно быть, это бьёт по имиджу российского футбола
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о ситуации в клубе с долгами по зарплатам. Ранее футболисты бойкотировали тренировки.

«Таких ситуаций, как сейчас в «Химках» не должно быть. На этапе лицензирования нужно всё изучать более внимательно, а потом принимать решение. Конечно, это бьёт по имиджу российского футбола. Это же не КФК или Вторая лига, а РПЛ. Задержки зарплат на месяц или два бывают везде, даже в Европе. Когда я играл там, были задержки максимум в два месяца. Но такая ситуация не должна быть», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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