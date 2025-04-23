Ушёл из жизни ветеран «Рубина» Владимир Зайцев
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Казанский «Рубин» в социальных сетях сообщил о смерти ветерана клуба, футболиста и тренера Владимира Зайцева. Он ушёл из жизни в 82-летнем возрасте.
«22 апреля 2025 года скончался ветеран «Рубина» Владимир Иванович Зайцев. Владимир Иванович провёл за наш клуб 172 игры, в которых забил шесть голов. После завершения карьеры Владимир Зайцев работал тренером в «Рубине» и других командах Казани.
Футбольный клуб «Рубин» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича», — написано в сообщении.
Кроме «Рубина», Зайцев выступал за «Искру» (Казань), СКА (Куйбышев), «Тяжмаш» (Сызрань) и «Металлург» (Запорожье).
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