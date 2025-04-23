Александр Головин: моя мечта — создать футбольный клуб в Сибири

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что мечтает создать футбольный клуб в Сибири.

— Ты сам пытался повлиять на развитие футбола в Сибири?

— Сложно сказать, возможно ли это. Мне с детства хотелось, чтобы в Сибири была классная футбольная команда. Когда я был мелкий и учился в Ленинск-Кузнецком училище, Новокузнецк играл в ФНЛ. Они шли на шестом, седьмом месте. Я очень сильно за них болел! Мне так хотелось, чтобы они в РПЛ поднялись. С того момента и по сей день мне хочется, чтобы в Сибири появилась команда уровня РПЛ.

— Не думал создать, купить клуб, помочь?

— Да, думал. Можно сказать, моя мечта – создать клуб в Сибири. Не знаю, зачем мне это, но мне хочется, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин находится в «Монако» с лета 2018 года, когда он подписал контракт после перехода из ЦСКА. За время карьеры во Франции российский футболист принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.