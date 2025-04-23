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Даниэл Карвальо: не знаю, как Оличу удалось стать тренером ЦСКА

Даниэл Карвальо: не знаю, как Оличу удалось стать тренером ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо высказался об экс-партнёрах по команде Ивице Оличе и братьях Березуцких.

«Не знаю, как Оличу удалось стать тренером ЦСКА (улыбается), но это здорово, что клуб пригласил его в своё время. Надеюсь, что у тренера Олича будет такой же успех, как у игрока. То же касается и Березуцких, они легенды, исходя из того, чего они добились на поле. Надеюсь, за пределами поля им удастся добиться того же. Я слежу за ними, болею за них и надеюсь, что у них всё будет хорошо.

Но никто из них не может сравниться с Газзаевым – это один из тех людей, которыми я восхищаюсь даже не как тренером, а как человеком. Разговаривать с ним – что-то невероятное», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

Хорватский специалист Ивица Олич был главным тренером ЦСКА в 2021 году.

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