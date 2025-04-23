Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавьер Тебас — о «Барселоне»: они могут выиграть требл, а могут и не выиграть

Хавьер Тебас — о «Барселоне»: они могут выиграть требл, а могут и не выиграть
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил выступления каталонской «Барселоны» в нынешнем сезоне. Напомним, «сине-гранатовые» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сыграют с «Реалом» в финале Кубка Испании и прямо сейчас лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.

«Я не удивлён. Добиться успеха можно и без баснословных вложений в игроков. «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов, блестяще играет в Ла Лиге. У них необычайно ценный состав. Они могут выиграть требл, а могут и не выиграть.

Я помню, как «Реал» шёл за пятью трофеями сразу, а в итоге не выиграл ничего. На кону Ла Лига, скоро мы увидим финал Кубка Испании, а также полуфинал Лиги чемпионов», — приводит слова Тебаса известное испанское онлайн-издание AS.

Материалы по теме
Глава Ла Лиги Тебас: в АПЛ деньги тратятся впустую, самая эффективная лига у нас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android