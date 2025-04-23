Хавьер Тебас — о «Барселоне»: они могут выиграть требл, а могут и не выиграть

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил выступления каталонской «Барселоны» в нынешнем сезоне. Напомним, «сине-гранатовые» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сыграют с «Реалом» в финале Кубка Испании и прямо сейчас лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.

«Я не удивлён. Добиться успеха можно и без баснословных вложений в игроков. «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов, блестяще играет в Ла Лиге. У них необычайно ценный состав. Они могут выиграть требл, а могут и не выиграть.

Я помню, как «Реал» шёл за пятью трофеями сразу, а в итоге не выиграл ничего. На кону Ла Лига, скоро мы увидим финал Кубка Испании, а также полуфинал Лиги чемпионов», — приводит слова Тебаса известное испанское онлайн-издание AS.