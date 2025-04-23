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Александр Головин назвал разницу между российскими и французскими судьями

Александр Головин назвал разницу между российскими и французскими судьями
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Полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил разницу между российскими и французскими судьями.

— Эмболо и Закария говорили, что ты очень сильно горишь на судей во Франции.
— Да это везде было (улыбается).

— В чём разница российских и французских судей?
— Язык другой (смеётся). Вообще — футбол поменялся. Судьи стали грубую игру сразу пресекать карточками. Раньше, даже когда я в России играл, если ты шипами пошёл – могли не дать жёлтую. Здесь — может быть красная сразу. Если ты играл в мяч и случайно в ногу продавил, то сразу в голове страх. Стали защищать игроков — моментами даже чересчур, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин находится в «Монако» с лета 2018 года, когда он подписал контракт после перехода из ЦСКА. За время карьеры во Франции российский футболист принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

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