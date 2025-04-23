Игрок «Рубина» Чумич: как мы нестабильно играем весной? Мы обыграли «Локо» и «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Никола Чумич отреагировал на мнение, что «Рубин» нестабильно играет в весенней части сезона.

«Как это мы нестабильно играем в весенней части сезона? Мы обыграли «Локомотив» и «Спартак». Это всё большие команды. Если брать матч с «Динамо», это удача. Нам надо играть так каждую встречу. Если будет такой футбол, появится и положительный результат», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 сыгранных матчей «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с воронежским «Факелом».