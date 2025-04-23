Новичок «Акрона» Джоковац рассказал, какая команда РПЛ его впечатлила

Полузащитник «Акрона» Ифет Джоковац заявил, что среди команд РПЛ его впечатлил «Краснодар». Ифет присоединился к «Акрону» из клуба «Бачка Топола» в зимнее трансферное окно.

– Ты ещё провёл не так много матчей. Расскажи, кто-то уже успел тебя впечатлить из команд? Например, «Краснодар»?

– Да, «Краснодар» действительно впечатлил меня! В связи с этим могу сказать, что мне жалко, что российские клубы не играют в еврокубках. Потому что «Краснодар» точно мог бы показать себя на хорошем уровне в Европе, — приводит слова Джоковаца Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день босниец провёл четыре матча за тольяттинскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. Действующий контракт 27-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джоковаца в € 3 млн.