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«Барселона» договорилась о продлении контракта с главным тренером Фликом — Marca

«Барселона» договорилась о продлении контракта с главным тренером Фликом — Marca
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Испанская «Барселона» продлит контракт с главным тренером Ханс-Дитером Фликом. Об этом сообщила Marca.

Отмечается, что срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2027 года. Стороны подпишут контракт после завершения сезона.

60-летний Ханс-Дитер Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании в 2025 году.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2024/2025. Команда набрала 76 очков после 33 матчей. В субботу, 26 апреля, в финале Кубка Испании «Барселона» встретится с мадридским «Реалом». Начало игры — в 23:00 мск.

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