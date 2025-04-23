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Орещук: иностранцы, как Николич, нужны РПЛ — приятно смотреть на ЦСКА

Орещук: иностранцы, как Николич, нужны РПЛ — приятно смотреть на ЦСКА
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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил результаты работы Марко Николича на посту главного тренера ПФК ЦСКА.

«ЦСКА нужно догонять. Посмотрите, какую работу проделал Николич. Мне приятно смотреть на эту команду. Может, у армейцев стало меньше атакующего футбола, но его и не было. Команда сильно готова тактически, физически и прагматично. Понятно, что в первом сезоне ЦСКА ещё только строится, только потом нужно спрашивать результат. Но красно-синие уже сейчас борются за результат. Я всегда верил, что Николич — хороший тренер. Такие иностранцы нужны в РПЛ», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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