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Глушаков: «Акрон» — это красная тряпка для «Спартака», там Дзюба

Глушаков: «Акрон» — это красная тряпка для «Спартака», там Дзюба
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Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался по итогам матча «Акрона» и «Спартака» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. По ходу встречи тольяттинцы вели со счётом 2:0, но в итоге победу добыли москвичи — 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Акрон» — это красная тряпка для «Спартака». Там Дзюба. Понятно, как он настраивал ребят и хотел выиграть. Увидели, что их Махачкала хлопнула, почему мы не можем хлопнуть? «Акрону» не хватило наглости Махачкалы. «Динамо» от обороны играло после забитых голов, а «Акрон» ещё хотел забить. Сели бы в оборону, закопались, и иди взламывай» — сказал Денис Глушаков в новом видео на YouTube-канале «О, футбол!».

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