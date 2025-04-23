Глушаков: «Акрон» — это красная тряпка для «Спартака», там Дзюба

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался по итогам матча «Акрона» и «Спартака» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. По ходу встречи тольяттинцы вели со счётом 2:0, но в итоге победу добыли москвичи — 3:2.

«Акрон» — это красная тряпка для «Спартака». Там Дзюба. Понятно, как он настраивал ребят и хотел выиграть. Увидели, что их Махачкала хлопнула, почему мы не можем хлопнуть? «Акрону» не хватило наглости Махачкалы. «Динамо» от обороны играло после забитых голов, а «Акрон» ещё хотел забить. Сели бы в оборону, закопались, и иди взламывай» — сказал Денис Глушаков в новом видео на YouTube-канале «О, футбол!».