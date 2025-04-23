Александр Головин назвал европейские команды, которые проявляли у нему конкретный интерес

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал европейские команды, которые проявляли конкретный интерес к его трансферу.

— Что самое конкретное ты слышал об интересе к тебе за последние годы?

— Ни разу не было, что если я говорю «да» – сразу уезжаю. Был интерес, окей, но где-то я говорил, что сконцентрирован на игре здесь, где-то это не выливалось во что-то серьёзное. А так интерес был и от «Боруссии», и от «Атлетико», и от «Ньюкасла», — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин находится в «Монако» с лета 2018 года, когда он подписал контракт после перехода из ЦСКА. За время карьеры во Франции российский футболист принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.