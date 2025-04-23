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Экс-вратарь «Спартака» Тяпушкин: Помазуну можно доверить место в воротах на матч с ЦСКА

Экс-вратарь «Спартака» Тяпушкин: Помазуну можно доверить место в воротах на матч с ЦСКА
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Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Тяпушкин считает, что Илья Помазун может выйти в стартовом составе красно-белых на матч 26-го тура РПЛ с ЦСКА. Напомним, ранее Помазун выступал за армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Почему Помазун не может выйти в матче с ЦСКА? Если Илья появился в матче с «Акроном», значит, он своей игрой удовлетворяет руководство и тренерский штаб «Спартака». Нет никаких сомнений, чтобы ему не доверить место в воротах на предстоящую встречу. Прежде всего для Помазуна матч с ЦСКА — это игра, где нужно одержать победу и внести вклад в победу. Не думаю, что нужно из кожи вон лезть и кому-то что-то доказывать. Да, это нерядовая игра, но для любого футболиста такое дерби — очень важный матч.

Не считаю, что Илья может испытывать мандраж в матче с ЦСКА, если выйдет в старте. Он же кандидат в сборную России и даже туда вызывался. Уже прошло время, чтобы мандражировать. Жду отличной игры от обеих команд», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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