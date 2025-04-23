Александр Гришин: Максименко — один из лучших вратарей в России

Бывший футболист ЦСКА и казанского «Рубина» Александр Гришин высоко оценил голкипера «Спартака» Александра Максименко, назвав его одним из лучших вратарей в России.

«Максименко в этом сезоне основной вратарь «Спартака». Он играет неплохо, не очень стабильно, но в этом сезоне ему и команда помогает, и сам он очень сильно прибавил. Поэтому не просто так он попал в сборную России. Я считаю, что это на данный момент один из лучших вратарей в России», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

В составе «Спартака» в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.