Сергей Юран оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил шансы московского «Спартака» на чемпионство в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. После 25 туров РПЛ красно-белые занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

«Нужно контролировать настрой игроков. В первых таймах с «Рубином», «Ахматом» и Махачкалой у футболистов «Спартака» присутствовала вальяжность. Когда я тренировал, старался пользоваться этими моментами с топ-командами. Всегда говорил игрокам: «Там будет вальяжность и недооценка. Мы должны больше пробежать и выиграть больше единоборств. Тогда есть шанс, что заберём очки». А когда включаешься во втором тайме, далеко не всегда хватает времени исправить ситуацию.

Сыграй «Акрон» мудрее второй тайм, думаю, «Спартаку» было бы очень сложно увезти даже одно очко. «Акрон» повёл в два мяча — сыграй на результат, удели больше времени обороне. Но это моё личное мнение. Ещё игроком я выходил с более слабыми соперниками с мыслями: «Свои мы забьём». Иногда не получалось, а вернуться в игру очень сложно. Есть пословица: «Как ты относишься к футболу, так и футбол к тебе относится». Поэтому с Махачкалой у «Спартака» получился такой результат.

До потери очков «Спартак» находился в чемпионской гонке. Теоретически они и сейчас находятся в гонке, но теперь не всё зависит от них. Многое зависит от того, как «Зенит» и «Краснодар» проведут оставшиеся матчи. Если сыграют удачно, у «Спартака» нет шансов. Определяющими стали последние игры, где команда потеряла много очков», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.