Головин: нынешний «ПСЖ» — самый сильный. Сильнее, чем с Мбаппе, Неймаром, Месси

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил силу нынешнего состава «Пари Сен-Жермен». По его мнению, текущая версия «ПСЖ» превосходит ту, в которой играло трио Линеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

— Ты говорил, что твоя главная мотивация — выиграть титул с «Монако». И перед этим сезоном тебе казалось, что сейчас — лучший шанс. Но снова не получилось. Тебя это не угнетает?

— Надо играть лучше. Но стоит отдать должное «ПСЖ». Это самый сильный «ПСЖ» за всё время, что я здесь играю. Они сильнее, чем с Мбаппе, Неймаром, Месси. Как команда – точно круче. Ты же видел, как они с «Ливерпулем» играли дома? Как будто с детьми. С «Астон Виллой» тоже без шансов укатали в первом матче. Команды разного класса, хотя все кричат, что в АПЛ сумасшедший уровень. А тут у них 26% владения. Я даже не знаю, кто с этим «ПСЖ» сможет потягаться. Мне кажется, только «Арсенал».

— «Арсенал»? Не «Барса»?

— Именно «Арсенал». Когда мы играли с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, до нас они играли с «ПСЖ». И мы смотрели очень подробно этот матч, лондонцы их полностью переиграли. Но нам в любом случае надо бороться за чемпионство. Да, в этом сезоне не получилось, но руки не надо опускать, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.