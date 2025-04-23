Экс-игрок ЦСКА Карвальо высказался об отношении бразильских футболистов к РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо высказался об отношении бразильских игроков к российскому чемпионату.

«Всем бразильцам нравится Россия, сегодня она более открыта. Жаль, что российские клубы пока не могут участвовать в еврокубках, но в Бразилии все хорошо относятся к вашей стране, особенно после всего, что мы там выиграли. Раньше мы сомневались в российском футболе, но сейчас рынок изменился. И когда оттуда приходит предложение, бразильцы легко его принимают. Сегодня российский футбол известен во всём мире», — сказал Карвальо в видео CSKA TV.

Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе армейцев он стал двукратным чемпионом России (2005, 2006).