Игорь Семшов: Маухуб не соответствует уровню «Динамо» — вопросы не к Личке, а к селекции

Российский тренер Игорь Семшов высказался о результатах московского «Динамо» в текущем сезоне чемпионата России. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

«При любых результатах главная ответственность лежит на тренере. Побеждает команда, проигрывает тренер. Когда результаты неудовлетворительные, начинают искать виновных. «Динамо» играет нестабильно весь сезон, как и прошлый. В прошлом сезоне «Динамо» за пять туров до конца отставало на шесть очков, а в итоге чуть не стало чемпионом.

На «Динамо» сказалась потеря нападающего, потому что нет замены. Маухуб не соответствует уровню команды. И здесь уже вопросы не к Личке, а к селекции. Они должны изначально задумываться: вдруг что-то случится с Тюкавиным. Всё-таки это футбольная жизнь — травмы и дисквалификации неизбежны.

У «Динамо» нет номинального нападающего, поэтому в последних матчах позицию форварда занимает один из полузащитников команды. Это говорит о том, что что-то не удовлетворяет Личку. «Динамо» может побороться за медали. Но я считаю, что с таким составом команда должна иметь чемпионские амбиции», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата России 21-летний Эль-Мехди Маухуб провёл 16 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего шесть игр и пять голов в Фонбет Кубке России.