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Илья Вахания рассказал, кто является его любимым крайним защитником

Илья Вахания рассказал, кто является его любимым крайним защитником
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Футболист «Ростова» и сборной России по футболу Илья Вахания рассказал, за каким крайним защитником следил в детстве, а также ответил на вопрос, за чьей игрой наблюдает сейчас.

— Был любимый игрок из фланговых защитников в вашем детстве?
— Анюков нравился. Следил за ним всегда — было интересно. Тем более он в «Зените» играл и добился с ним больших успехов.

— За кем сейчас особенно следите?
— Нравится Арнольд из «Ливерпуля», — приводит слова Вахании «Известия».

Ростов после 25 туров Российской Премьер-Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (55 очков). Вахания в нынешнем сезоне провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт четыре результативные передачи. Действующий контракт защитника с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

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