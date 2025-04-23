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Александр Головин: пугает перспектива, что могу больше не сыграть на ЧМ и Евро

Александр Головин: пугает перспектива, что могу больше не сыграть на ЧМ и Евро
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Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что его пугает перспектива больше никогда не сыграть на международных турнирах в составе сборной России.

— Тебя пугает перспектива, что ты больше так и не сыграешь на чемпионате мира, Европы?
— Я много об этом думал, да. Меня это пугает. Из-за этого сильно переживаю. Принял это, но не до конца. Надежда есть. Игра за сборную на крупном турнире не сравнится даже с Лигой чемпионов, как бы я её ни любил. Мне довольно часто снились моменты с домашнего чемпионата мира, как будто это снова у нас проходит. Поэтому хочется очень. Тут, кстати, недавно смешно было. Эмболо смотрел матч России и Замбии, фотку мне скидывал. У него какой-то кореш играл за Замбию, с которым он в Германии пересекался, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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