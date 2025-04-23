Экс-игрок «Спартака» Шавло высказался о результативности Мартинса весной

Экс-игрок «Спартака» Сергей Шавло высказался об игре полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса после зимнего перерыва.

«Мартинс проводит ряд хороших игр. Стабильно играет с начала сезона в Кубке и РПЛ. Солидно прибавил! Когда он приходил, думали, что он игрок оборонительного плана. Но у них хорошая связка с Умяровым, который больше играет в обороне, а Мартинс подключается. У него есть преимущество над тем же Пруцевым. Хотя я большого мнения о Дане, который выполняет очень много работы. Думаю, Пруцев – самый двигающийся игрок в РПЛ. Прессингует, передаёт мяч из обороны в атаку. Но в атаке у Мартинса больше преимущества, поэтому больше играет», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мартинс начал выступать за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Действующий контракт Мартинса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в € 6 млн.