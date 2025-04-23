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«Поели в ресторане без изысков — € 500». Головин — о ценах в Монако

«Поели в ресторане без изысков — € 500». Головин — о ценах в Монако
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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о ценах на Лазурном побережье Франции. Он признался, что в Монако дорогая жизнь.

— Ты знал о тренде последних месяцев в российских спортивных СМИ, которые спрашивали всех российских игроков про то, сколько они тратят в месяц?
— Не-а. А что там?

— Латышонок вот сказал, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц.
— Ну это правда, наверное.

— Сколько тратит Александр Головин в месяц?
— Не знаю, но много. Здесь дорогая жизнь. Даже если брать без аренды квартиры, то будет большая сумма. Те же рестораны здесь гораздо дороже, чем в Москве. А когда начинается Формула, в ресторанах всё вырастает в три раза. Недавно мы ходили в такой, поели без изысков, просто захотелось вкусно пообедать. Чек вышел на € 500. Для Москвы это многовато, наверное, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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