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Александр Головин: хочу, чтобы как можно больше российских игроков рвали в Европу

Александр Головин: хочу, чтобы как можно больше российских игроков рвали в Европу
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился своими целями, мечтами и желаниями на ближайшую пятилетку.

— Через пять лет тебе будет 33 года. Как должны пройти эти пять лет, чтобы ты был доволен?
— Выиграть титул с «Монако». До сих пор только предсезонный турнир выиграть получилось. В Лиге чемпионов хотелось бы дойти до полуфинала. Ну и со сборной вернуться в официальные турниры. А главная мечта, повторюсь, реализовать историю с командой в Сибири. А ещё хочу, чтобы как можно больше российских футболистов рвали в Европу. Да, играть в России — это неплохо, но если есть желание – надо не бояться пробовать, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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