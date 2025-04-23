Александр Головин: хочу, чтобы как можно больше российских игроков рвали в Европу

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился своими целями, мечтами и желаниями на ближайшую пятилетку.

— Через пять лет тебе будет 33 года. Как должны пройти эти пять лет, чтобы ты был доволен?

— Выиграть титул с «Монако». До сих пор только предсезонный турнир выиграть получилось. В Лиге чемпионов хотелось бы дойти до полуфинала. Ну и со сборной вернуться в официальные турниры. А главная мечта, повторюсь, реализовать историю с командой в Сибири. А ещё хочу, чтобы как можно больше российских футболистов рвали в Европу. Да, играть в России — это неплохо, но если есть желание – надо не бояться пробовать, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.