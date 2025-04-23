Игрок «Акрона» Ифет Джоковац: РПЛ входит в топ-10 чемпионатов

Полузащитник «Акрона» Ифет Джоковац оценил уровень Российской Премьер-Лиги. Боснийский футболист отметил, что чемпионат России всегда был одним из десяти сильнейших в мире.

– Как тебе уровень чемпионата России?

– Всегда считал, что РПЛ входит в топ-10 лучших лиг. Сейчас есть определённая ситуация, но я думаю, что лига по-прежнему входит в этот список, — приводит слова Джоковаца Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день босниец провёл четыре матча за тольяттинскую команду в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол. Действующий контракт 27-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джоковаца в € 3 млн.