Александр Головин дал совет Арсену Захаряну после большого количества травм

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». Ранее в СМИ сообщалось, что Захарян досрочно завершил сезон из‑за рецидива травмы и восстановится лишь к началу предсезонных сборов клуба.

— Какой совет дашь Захаряну? У него сейчас рецидив.

— Да, я читал.

— Ты тоже проходил через большое количество травм.

— Да я частенько прохожу (улыбается). Мы списывались, много общались в сборной. Он умный парень, думаю, всё понимает. Травма — такое бывает, с этим ничего не сделать, если она уже случилась. Заха много тренируется, он рассказывал, что у него много индивидуальных занятий. Нет смысла много думать о травме и переживать — это не пойдёт на пользу. С его способностями всё получится. Думаю, что клуб в него верит. У них политика такая, что они привыкли давать время, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.