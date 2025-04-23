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Кирьяков: игра с «Зенитом» — последний шанс для «Динамо» включиться в борьбу за медали

Кирьяков: игра с «Зенитом» — последний шанс для «Динамо» включиться в борьбу за медали
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Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом». Игра состоится 26 апреля и начнётся в 14:00 мск. Отметим, что «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отсутствие Тюкавина влияет на игру «Динамо». Несмотря на победный матч с «Рубином», Кости не хватало. В матче с «Зенитом» его тоже будет не хватать. Маухуб пока себя вообще не оправдывает, он не игрок уровня Тюкавина. Надеемся, что другие футболисты атаки будут более активно действовать и компенсировать отсутствие Кости. Маухубу же надо находиться в правильных позициях, чтобы реализовывать свои моменты.

Однако предстоящая игра — самый последний шанс для «Динамо» включиться в борьбу за призовые места. Если ещё и «Краснодар» потеряет очки, остаются шансы даже на золото. На кону у динамовцев стоит результат всего сезона», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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