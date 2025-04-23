«Не вздумай». Головин рассказал, что Слуцкий отговаривает его от возвращения в Россию

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как известный российский тренер Леонид Слуцкий относится к его возможному возвращению в Россию.

— Со Слуцким каждый день на связи?

— Раз в неделю. У него всё хорошо. Он много рассказывает про жизнь в Китае, про быт.

— К себе не звал?

— Не-не. Он меня постоянно отговаривает от России. Не то чтобы я туда уже собрался ехать, ха-ха, но Слуцкий говорит: «Не вздумай, Голова». Понятно, что, если я сильно захочу, он меня палками отгонять не будет, но вот как есть, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Александр Головин находится в «Монако» с лета 2018 года, когда он подписал контракт после перехода из ЦСКА. За время карьеры во Франции российский футболист принял участие в 232 матчах за «Монако» во всех турнирах, отметившись 34 голами и 40 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.