Шавло: тренерам «Спартака» надо приходить на скамейку с валидолом

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о результатах красно-белых весной. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Где-то у «Спартака» бывала недооценка соперника весной. Так складывается игра, что идут в атаку, а потом пропускают с контратаки. «Спартак» приучил нас, что это валидольная команда. Тренерам команды надо приходить с валидолом на скамейку. Могут бездарно играть, а потом раз — и всё разворачивается. Но такое не первый год.

«Спартак» всегда отличался характером, поэтому команда отыгралась в матче с «Акроном». Я предполагал, что «Ростов» и «Акрон» будут биться. Станкович говорит, что надо выходить с первой минуты и начинать играть!» — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 25-го тура чемпионата России «Спартак» победил «Акрон» в Тольятти со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.