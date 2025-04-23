Славиша Йоканович ответил, сможет ли Деян Станкович привести «Спартак» к чемпионству

Бывший главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович оценил перспективы главного тренера Деяна Станковича в «Спартаке». По словам Йокановича, в этом году красно-белые выступают хорошо.

— Станкович способен привести «Спартак» к чемпионству?

— Никогда не знаешь, что произойдёт с этой командой. В этом году у «Спартака» всё хорошо, но я не могу предполагать, что будет в конце сезона, — приводит слова Йокановича Sport24.

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 50 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками.