«Вы снова это сделали». «Спартак» объявил о продаже всех билетов на матч с ЦСКА
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Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что были проданы все билеты на центральный матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30. Отметим, что «Лукойл Арена» вмещает 45 360 человек.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 50 очков. ЦСКА — четвёртый. У армейцев 48 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками.
В матче первого круга РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.
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