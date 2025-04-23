Нахушев: хотелось бы, чтобы «Краснодар» справился с давлением и дотянул до чемпионства

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о шансах «горожан» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025.

«Матч с «Зенитом» был важным для «Краснодара» с точки зрения разрыва по очкам. Сейчас питерцы сократили отрыв. Это больше психологический момент. «Краснодар» смог победить в игре с «Ахматом» в последнем туре. Пока отрыв сохраняется. Но нельзя скидывать со счетов и ЦСКА со «Спартаком» в борьбе за чемпионство. Они будут дышать в спину и вносить нервозность. «Зенит» более опытная команда, поэтому у них есть психологическое преимущество. Команда доказала это в личной встрече. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» справился с давлением и дотянул до чемпионства», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За пять туров до конца чемпионата «Краснодар» с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Зенита» 53 набранных очка и преимущество над «быками» в личных встречах. Третье и четвёртое места занимают столичные «Спартак» (50) и ЦСКА (48).