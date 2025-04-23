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Мюллер ответил на вопрос, почему оставался верен «Баварии» на протяжении многих лет

Мюллер ответил на вопрос, почему оставался верен «Баварии» на протяжении многих лет
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, по какой причине он оставался верным мюнхенскому клубу на протяжении многих лет.

«Бавария» — замечательный клуб, и я никогда не хотел уходить. Конечно, были времена, когда всё шло не очень хорошо. Например, мой бывший тренер Луи ван Гал хотел привезти меня в Англию, но я тогда не уехал. И вот теперь после стольких лет я всё ещё здесь и чувствую себя прекрасно», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее 35-летний немец объявил, что покинет мюнхенский клуб в конце сезона.

Мюллер – воспитанник «Баварии». Он провёл в клубе 25 лет. В текущем сезоне игрок забил шесть голов и отдал пять результативных передач в 37 матчах. В составе мюнхенцев Мюллер выиграл 32 трофея. Томас 12 раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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