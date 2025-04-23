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Бывший вратарь «Челси» Кудичини и экс‑голкипер «Пармы» Фрей сыграют в гала‑матче с ЦСКА

Бывший вратарь «Челси» Кудичини и экс‑голкипер «Пармы» Фрей сыграют в гала‑матче с ЦСКА
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Экс‑вратарь «Челси» Карло Кудичини и бывший голкипер «Пармы» Себастьян Фрей стали первыми участниками состава сборной европейских легенд в гала‑матче с ЦСКА, сообщили в телеграм-канале московского клуба.

ЦСКА 18 мая проведёт гала‑матч, посвящённый 20‑летию победы в Кубке УЕФА. Кудичини 51 год, он защищал ворота «Челси» в еврокубковой кампании сезона‑2004/2005. Фрею 45 лет, он был основным голкипером «Пармы» в сезоне‑2004/2005, сыграл 41 матч во всех турнирах.

В составе красно‑синих сыграют Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Вагнер Лав, Милош Красич, Ивица Олич и другие, возглавит команду Валерий Газзаев. Команда соперника будет собрана из представителей клубов, с которыми ЦСКА играл в розыгрыше Кубка УЕФА 2005 года: «Челси», «Бенфика», «Парма», «Осер», «ПСЖ», «Бенфика», «Партизан» и «Порту».

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