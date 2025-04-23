Олег Терёхин: ЦСКА забивает случайные голы и садится в оборону — игры нет

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин оценил действия игроков ЦСКА перед матчем 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

«Пишут, что ЦСКА заиграл, но команда забивает случайные голы и садится в оборону. Я не вижу какой-то игры у армейцев. «Спартак» же сейчас на ходу. Да, они проиграли Махачкале, но сколько они атаковали? У красно-белых зрелищная игра, у ЦСКА таковой нет, хотя есть результат. В таких дерби нет фаворитов, даже если кто-то из команд идёт на последнем месте. Дмитрий Парфёнов сказал вчера, что на такие матчи даже все больные и хромые выходят. Это так и есть», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, заработав 50 очков. ЦСКА — четвёртый. У армейцев 48 очков.

В матче первого круга РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.