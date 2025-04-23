Александр Головин: в «Монако» о «Зените» точно знают больше, чем о ЦСКА или «Спартаке»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о популярности российских клубов в Европе.

— Ты не так давно назвал «Зенит» самым популярным российским клубом в Европе. Никто потом не предъявлял?

— А за что? Я это сказал, основываясь на том, что я слышу. Может, я неправ, но в «Монако» точно о «Зените» знают больше, чем о «Спартаке» или ЦСКА.

— О чём тебя до сих пор спрашивают одноклубники про Россию?

— Постоянно спрашивают про зарплаты, сколько у нас платят. И ещё часто их удивляет, что у нас такая долгая зимняя пауза, — сказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.