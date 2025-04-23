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Пети: зачем Тренту переходить в «Реал» в их нынешнем состоянии? Там сейчас бардак

Пети: зачем Тренту переходить в «Реал» в их нынешнем состоянии? Там сейчас бардак
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Бывший французский футболист Эммануэль Пети не рекомендует защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду переходить в мадридский «Реал», отметив, что в клубе сейчас творится «бардак». Ранее сообщалось, что английский футболист присоединится к «сливочным» на правах свободного агента этим летом.

«Трент Александер-Арнольд – икона, легенда «Ливерпуля», и его празднование [гола в матче] с «Лестером» было блестящим. Это заставило меня задуматься о том, что он может остаться в клубе, особенно после того, как Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк подписали новые контракты.

Мой ему совет: с «Ливерпулем» он снова выиграет Премьер-лигу и всегда будет бороться за Лигу чемпионов, зачем переходить в «Реал» в их нынешнем состоянии? В «Реале» бардак, и, если у тебя будет одна или две плохие игры, тебя убьют болельщики. Ты не получишь никакой поддержки. В «Ливерпуле» всё наоборот.

Сейчас они освистывают Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора, Александер-Арнольду придётся хорошо играть в каждом матче. Я желаю ему удачи, если он действительно туда перейдёт, но сейчас я этого не понимаю», – приводит слова Пети Goal.

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