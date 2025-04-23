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Александр Головин назвал причины разрыва уровня футбола в России и Франции

Александр Головин назвал причины разрыва уровня футбола в России и Франции
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о различиях в скоростях российского и французского футбола.

— Ты говорил, что тебе тяжело подстроиться под сборную России, потому что тебе нужно упасть по скоростям.
— Не совсем так. Просто у меня в сборной больше времени на подумать. Мне дают развернуться, посмотреть. А здесь, во Франции, я должен знать, что я сделаю, до того, как до меня мяч дойдёт.

— Почему уровень такой разный?
— Тяжело найти один ответ. Везде нужно чуть-чуть поменять подход. Во Франции интенсивнее тренировки. Карпин же часто говорит о количестве спринтов в России и в Европе. Футбол стал гораздо более физическим видом спорта. Сейчас, если ты не способен бегать и выдерживать нагрузки, ты не будешь играть, — рассказал Головин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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