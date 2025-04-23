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Зделар ответил, в чём «Зенит» превосходит ЦСКА

Зделар ответил, в чём «Зенит» превосходит ЦСКА
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Полузащитник «Зенита» Саша Зделар, ранее выступавший за московский ЦСКА, ответил на вопрос о преимуществах петербургского клуба над армейским.

— Что есть у «Зенита», чего нет у ЦСКА?
— У «Зенита» база лучше, она новая, а у ЦСКА — старая. Я играл во многих командах, и мне повезло, что я играл в хороших командах. Разница между клубами в организации. Когда ты видишь всё, что делает «Зенит», ты понимаешь, почему это лучший клуб, — цитирует слова Зделара «Legal Спорт».

Зделар перешёл в «Зенит» за € 1,3 млн в прошлое зимнее трансферное окно, подписав контракт до 30 июня 2026 года. Серб выступал за ЦСКА с лета 2022 года.

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