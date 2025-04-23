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Буковина — Динамо Киев 1:4, результат матча 1/2 финала Кубка Украины 23 апреля

Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Буковиной» и вышло в финал Кубка Украины
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Завершился матч 1/2 финала Кубка Украины между «Буковиной» и столичным «Динамо». Игра проходила на стадионе «Украина» в городе Львов. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Максим Козыряцкий из Запорожья. Волевую разгромную победу в матче со счётом 4:1 одержали футболисты «Динамо».

Кубок Украины . 1/2 финала
23 апреля 2025, среда. 16:00 МСК
Буковина
Черновцы
Окончен
1 : 4
Динамо К
Киев
1:0 Boychuk – 23'     1:1 Волошин – 58'     1:2 Волошин – 65'     1:3 Бражко – 73'     1:4 Шапаренко – 78'    

На 23-й минуте футболист «Буковины» Богдан Бойчук открыл счёт в матче. На 58-й минуте нападающий «Динамо» Назар Волошин восстановил равенство в счёте. На 65-й минуте Волошин оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 73-й минуте полузащитник бело-голубых Владимир Бражко реализовал пенальти и удвоил преимущество «Динамо». На 78-й минуте опорник киевлян Николай Шапаренко довёл счёт до крупного.

Таким образом, киевское «Динамо» квалифицировалось в финал Кубка Украины, где сыграет с победителем пары «Полесье» — «Шахтёр». Второй полуфинал турнира пройдёт сегодня, 23 апреля. Финальный матч состоится 14 мая.

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