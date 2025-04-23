Орещук отреагировал на новость о возможном назначении в совет директоров «Балтики»

Функционер и агент Роман Орещук прокомментировал слухи о возможном назначении в совет директоров ФК «Балтика».

«Совет директоров «Балтики»? Я ни на пост спортивного директора, ни в совет директоров не претендовал. Совет директоров — интересная история, я там ещё не был. Было бы классно, но пока меня не звали», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Орещук претендует на должность советника генерального директора ФК «Балтика». Сейчас этот пост занимает Булат Бахтиозин.

ФК «Балтика» с 63 очками возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги.