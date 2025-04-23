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Будущее Маркуса Рашфорда определится лишь по окончании сезона — The Independent

Будущее Маркуса Рашфорда определится лишь по окончании сезона — The Independent
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Будущее вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, выступающего на правах аренды за «Астон Виллу», определится лишь по окончании сезона. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «Вилла» заинтересована в полноценном трансфере футболиста после окончания аренды, однако Рашфорд и его окружение не планируют обсуждать будущее до лета, поскольку игрок сосредоточен на оставшейся части сезона. Отмечается, что сам футболист доволен своим положением в «Астон Вилле» и отношениями с командой и главным тренером Унаи Эмери.

Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды минувшей зимой. В составе команды Унаи Эмери Рашфорд сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал три ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года.

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